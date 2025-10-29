Micro-folie collection Art de la mode, textiles et savoir-faire atelier création costumes de scène Les Carmélites Ploërmel

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Au mois d’octobre, la Micro-Folie part à la découverte de l’univers de la mode dans le cadre d’une collection Art de la mode, textiles et savoir-faire . Venez participer à un atelier Créer tes costumes de scène. À partir de 6 ans. Horaires en continu (14h-18h). .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

