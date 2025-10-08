Micro-folie collection Art de la mode, textiles et savoir-faire visites Les Carmélites Ploërmel
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Début : 2025-10-08 16:00:00
Au mois d’octobre, la Micro-Folie part à la découverte de l’univers de la mode dans le cadre d’une collection Art de la mode, textiles et savoir-faire . Venez participer à des micro-visites Vêtements extraordinaires. Tout public. À 14h30 et 16h. .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
