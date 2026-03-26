Micro folie | Collection art nouveau Micro folie Bergerac

Micro folie | Collection art nouveau

Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-01

L’art Nouveau s’empare de la Micro Folie. Retrouvez une sélection d’œuvres de ce courant artistique qui intervient au début des années 1900. On le surnomme également, style 1900. Quelques œuvres de Mucha, Majorelle et Lalique, entre autres, pour régaler votre curiosité. .

Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

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English : Micro folie | Collection art nouveau

L’événement Micro folie | Collection art nouveau Bergerac a été mis à jour le 2026-03-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides