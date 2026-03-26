Micro folie | Collection art nouveau Micro folie Bergerac
Micro folie | Collection art nouveau Micro folie Bergerac mercredi 1 avril 2026.
Micro folie | Collection art nouveau
Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-01
L’art Nouveau s’empare de la Micro Folie. Retrouvez une sélection d’œuvres de ce courant artistique qui intervient au début des années 1900. On le surnomme également, style 1900. Quelques œuvres de Mucha, Majorelle et Lalique, entre autres, pour régaler votre curiosité. .
Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro folie | Collection art nouveau
L’événement Micro folie | Collection art nouveau Bergerac a été mis à jour le 2026-03-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
Prochains événements à Bergerac (Dordogne)
- Laura Laune Centre événementiel Bergerac — 26 mars 2026
- Impacts Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac — 26 mars 2026
- Sarah Schwab, du rêve à la réalité Place Gambetta Bergerac — 26 mars 2026
- Laura Laune Centre événementiel Bergerac — 26 mars 2026
- Atelier cocktail | Bergerac Blanc Sec Classiques revisités Quai Cyrano Bergerac — 26 mars 2026