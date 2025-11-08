Micro-Folie Collection Bretagne Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac

Micro-Folie Collection Bretagne

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15

Venez découvrir les œuvres de la collection Bretagne qui rassemble des peintures, sculptures, objets et photos venus des musées de cette belle région !

Inauguration le Samedi 08 Novembre à 16h, suivie d’un goûter. .

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

English : Micro-Folie Collection Bretagne

German : Micro-Folie Collection Bretagne

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Collection Bretagne

L’événement Micro-Folie Collection Bretagne Treignac a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze