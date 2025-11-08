Micro-Folie Collection Bretagne Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-12
2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15
Venez découvrir les œuvres de la collection Bretagne qui rassemble des peintures, sculptures, objets et photos venus des musées de cette belle région !
Inauguration le Samedi 08 Novembre à 16h, suivie d’un goûter. .
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
