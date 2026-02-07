Micro-folie, collection Celles qui font l’art Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-Folie Collection Celles qui font l’art

Longtemps cantonnées au rôle de muses ou reléguées dans l’ombre, de nombreuses femmes artistes ont pourtant marqué l’histoire de l’art. Cette collection propose de les redécouvrir à travers des œuvres, des jeux et des échanges, pour questionner les stéréotypes et rendre visibles leurs contributions.

English : Micro-Folie Collection Celles qui font l’art

Long confined to the role of muses or relegated to the shadows, many women artists have nevertheless left their mark on the history of art. This collection invites you to rediscover them through works of art, games and discussions, questioning stereotypes and making their contributions visible.

