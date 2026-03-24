La Micro-Folie de la CAB | Collection en Or La Micro-Folie de la CAB Bergerac

La Micro-Folie de la CAB | Collection en Or

La Micro-Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-15

Vous êtes invité à la découverte d’une cinquantaine d’œuvres. Symbolisant le soleil, la lumière mais aussi la richesse ou encore le divin, l’or est utilisé dans l’art, depuis des millénaires. .

La Micro-Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

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English : La Micro-Folie de la CAB | Collection en Or

L’événement La Micro-Folie de la CAB | Collection en Or Bergerac a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides