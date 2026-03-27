Micro-Folie Collection Haut-de-France

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-06-13 2026-07-24 2026-09-06

Une région aux patrimoines multiples

Première collection régionale du Musée numérique, la Collection Hauts-de-France met en lumière la richesse et la complémentarité d’un territoire qui compte plus de 85 musées de France. Elle témoigne d’un patrimoine exceptionnel, allant des Beaux-Arts à l’archéologie, de l’ethnologie aux sciences naturelles, en passant par l’art contemporain et l’histoire industrielle.

Des chefs-d’œuvre du Palais des Beaux-Arts de Lille ou du Musée Condé aux trésors archéologiques de Bavay et de Soissons, des collections naturalistes aux patrimoines miniers et industriels, cette sélection révèle l’identité d’une région façonnée par l’histoire, les savoir-faire et la création. Elle fait dialoguer œuvres anciennes et expressions contemporaines, patrimoine savant et mémoire populaire.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, la collection offre aux visiteurs la possibilité de s’installer librement pour explorer la sélection du jour et parcourir les multiples facettes culturelles des Hauts-de-France. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

A region with a rich heritage

L’événement Micro-Folie Collection Haut-de-France Obernai a été mis à jour le 2026-03-24 par Parc de la Léonardsau