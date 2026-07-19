Micro-Folie Collection Haut-de-France Obernai
vendredi 24 juillet 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Micro-Folie Collection Haut-de-France
1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-09-06
Première collection régionale du Musée numérique, la Collection Hauts-de-France met en lumière la richesse et la complémentarité d’un territoire qui compte plus de 85 musées de France.
Première collection régionale du Musée numérique, la Collection Hauts-de-France met en lumière la richesse et la complémentarité d’un territoire qui compte plus de 85 musées de France. Elle témoigne d’un patrimoine exceptionnel, allant des Beaux-Arts à l’archéologie, de l’ethnologie aux sciences naturelles, en passant par l’art contemporain et l’histoire industrielle.
Des chefs-d’œuvre du Palais des Beaux-Arts de Lille ou du Musée Condé aux trésors archéologiques de Bavay et de Soissons, des collections naturalistes aux patrimoines miniers et industriels, cette sélection révèle l’identité d’une région façonnée par l’histoire, les savoir-faire et la création. Elle fait dialoguer œuvres anciennes et expressions contemporaines, patrimoine savant et mémoire populaire.
Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, la collection offre aux visiteurs la possibilité de s’installer librement pour explorer la sélection du jour et parcourir les multiples facettes culturelles des Hauts-de-France. .
1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13
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English :
The first regional collection in the Digital Museum, the Hauts-de-France Collection highlights the richness and complementarity of a region that boasts more than 85 museums in France.
L’événement Micro-Folie Collection Haut-de-France Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Parc de la Léonardsau
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