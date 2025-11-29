Micro-folie collection l’Art et la Musique animation âme musicienne, âme de chanteur Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie collection l’Art et la Musique animation âme musicienne, âme de chanteur

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Au mois d’octobre, la Micro-Folie part à la découverte de l’univers de la musique dans le cadre d’une collection l’Art et la musique , et propose une animation autour de l’âme musicienne.

Avez-vous une âme musicienne ? Pour le découvrir, enfilez votre casque de Réalité Virtuelle et partez à la rencontre de la violoniste Madeleine Rey et du baryton Thimothée Varon. Suivez leurs parcours et arpenter les lieux de prestige où ils travaillent l’Opéra Bastille et l’Opéra Garnier.

Animation de 10mn, en continu sur les horaires d’ouverture de la micro-folie. A partir de 12 ans .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

