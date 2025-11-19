Micro-folie collection l’Art et la Musique micro-conférence Kandinsky Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie collection l’Art et la Musique micro-conférence Kandinsky

Au mois d’octobre, la Micro-Folie part à la découverte de l’univers de la musique dans le cadre d’une collection l’Art et la musique , et propose une micro-conférence autour de Kandinsky et la musique.

Vassily Kandinsky est une figure majeure de la peinture du 20ème siècle et un pionnier de l’art abstrait. Amateur de musique depuis l’enfance, Kandinsky n’a cessé de s’en nourrir et de s’en inspirer. Durant cette visite, découvrez comment l’imaginaire de la musique a guidé l’artiste dans sa pratique artistique, le faisant évoluer vers l’abstraction. Une exposition intitulée Vassily Kandinsky, la musique des couleurs est présentée jusqu’au 1er février 2026 à la Philharmonie de Paris.

Animation de 30 à 45mn, à 14h30 et 16h. Tout public .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

