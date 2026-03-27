Micro-Folie Collection nationale 1

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-06-03 2026-07-17 2026-08-29

Une plongée au cœur des trésors culturels français

La Collection nationale 1 du Musée numérique invite à découvrir les chefs-d’œuvre et les richesses de sept des plus grandes institutions culturelles françaises. Véritable vitrine de l’excellence patrimoniale, elle offre un panorama ambitieux et pluriel de la création artistique, de l’histoire et des savoirs scientifiques qui façonnent notre héritage commun.

Réunissant le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, le Musée du Louvre, le Musée national Picasso Paris, la RMN Grand Palais et Universcience, cette collection traverse les siècles et les disciplines. Des chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain aux trésors de l’histoire et de l’architecture royale, de la musique aux innovations technologiques, chaque œuvre révèle une facette de l’identité culturelle française.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, cette collection invite les visiteurs à s’installer et à découvrir, à leur rythme, la sélection du jour dans un espace dédié à l’exploration et à la contemplation. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

A dive into the heart of France’s cultural treasures

L’événement Micro-Folie Collection nationale 1 Obernai a été mis à jour le 2026-03-24 par Parc de la Léonardsau