Micro-Folie Collection nationale 3 Obernai
Micro-Folie Collection nationale 3 Obernai dimanche 5 avril 2026.
Micro-Folie Collection nationale 3
1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-06-12 2026-07-22 2026-09-05
Une plongée au cœur des trésors culturels français
La Collection nationale du Musée numérique invite à découvrir les chefs-d’œuvre et les richesses de douze des plus grandes institutions culturelles françaises. Véritable vitrine de l’excellence patrimoniale, elle offre un panorama ambitieux et pluriel de la création artistique, de l’histoire et des savoirs scientifiques qui façonnent notre héritage commun.
Réunissant les Beaux-Arts de Paris, la Bibliothèque nationale de France, le Centre des monuments nationaux, le Musée d’Archéologie nationale, le Musée national des arts asiatiques Guimet, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Centre national des arts plastiques, le Centre national des arts du cirque, l’Odéon–Théâtre de l’Europe, Radio France, Numeridanse et le Service interministériel des Archives de France, cette collection traverse les siècles et les disciplines. Des trésors archéologiques aux chefs-d’œuvre picturaux, des arts asiatiques aux merveilles du monde vivant, des archives fondatrices aux coulisses du spectacle vivant, chaque œuvre révèle une facette de l’identité culturelle française.
Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, cette collection invite les visiteurs à s’installer et à découvrir, à leur rythme, la sélection du jour dans un espace dédié à l’exploration et à la contemplation. .
1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A dive into the heart of France’s cultural treasures
L’événement Micro-Folie Collection nationale 3 Obernai a été mis à jour le 2026-03-24 par Parc de la Léonardsau
À voir aussi à Obernai (Bas-Rhin)
- Soirée Zen à l’O Espace Aquatique Obernai 27 mars 2026
- Ballet au cinéma Giselle Obernai 27 mars 2026
- Forum de la parentalité Obernai 28 mars 2026
- Concert de Trompes de Chasse Obernai 28 mars 2026
- Micro-Folie Collection nationale 1 Obernai 1 avril 2026