Micro-Folie Collection nationale 3

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-06-12 2026-07-22 2026-09-05

Une plongée au cœur des trésors culturels français

La Collection nationale du Musée numérique invite à découvrir les chefs-d’œuvre et les richesses de douze des plus grandes institutions culturelles françaises. Véritable vitrine de l’excellence patrimoniale, elle offre un panorama ambitieux et pluriel de la création artistique, de l’histoire et des savoirs scientifiques qui façonnent notre héritage commun.

Réunissant les Beaux-Arts de Paris, la Bibliothèque nationale de France, le Centre des monuments nationaux, le Musée d’Archéologie nationale, le Musée national des arts asiatiques Guimet, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Centre national des arts plastiques, le Centre national des arts du cirque, l’Odéon–Théâtre de l’Europe, Radio France, Numeridanse et le Service interministériel des Archives de France, cette collection traverse les siècles et les disciplines. Des trésors archéologiques aux chefs-d’œuvre picturaux, des arts asiatiques aux merveilles du monde vivant, des archives fondatrices aux coulisses du spectacle vivant, chaque œuvre révèle une facette de l’identité culturelle française.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, cette collection invite les visiteurs à s’installer et à découvrir, à leur rythme, la sélection du jour dans un espace dédié à l’exploration et à la contemplation. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

A dive into the heart of France’s cultural treasures

L’événement Micro-Folie Collection nationale 3 Obernai a été mis à jour le 2026-03-24 par Parc de la Léonardsau