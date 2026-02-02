Micro-Folie Collection Nationale Salle Saint André Chamberet

Micro-Folie Collection Nationale

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-28

Une exposition d’œuvres numérisées venues des musées les plus emblématiques de France, collection qui raconte l’histoire de France à travers son patrimoine.

Inauguration le 07 février à 16h. .

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

