Micro-folie | Collection Québec Varennes

Micro-folie | Collection Québec

Ecole Varennes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 13:30:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

La Micro-Folie itinérante s’invite à l’école de Varennes.

Une journée consacrée à la collection Québec. En partenariat avec deux grands musées du Québec le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée de la Civilisation, cette collection internationale nous offre une réflexion tant anthropologique qu’artistique sur l’histoire du Québec. Cette collection marque la première collaboration entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et les Micro-Folies.

Enfants comme adultes, plongez dans les œuvres avec les tablettes numériques et embarquez pour un voyage immersif grâce au casque de réalité virtuelle ! .

Ecole Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine microfoliebdp@ccbdp.fr

