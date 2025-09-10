Micro-folie collection « Voyage dans le ciel » jeux en famille Les Carmélites Ploërmel

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 18:00:00

2025-09-10

Au mois de septembre, la Micro-Folie part à la découverte du ciel dans le cadre d’une collection Voyage dans le ciel . Venez participer à des jeux en famille paysages et animaux du ciel. Tout public à partir de 3 ans. Dès 14h. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

