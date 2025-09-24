Micro-folie collection « Voyage dans le ciel » réalité virtuelle Les Carmélites Ploërmel
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 18:00:00
Au mois de septembre, la Micro-Folie part à la découverte du ciel dans le cadre d’une collection Voyage dans le ciel . Venez participer à une activité de réalité virtuelle dans la peau d’un astronaute. Tout public à partir de 12 ans. Dès 14h. .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
