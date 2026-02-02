MICRO-FOLIE Conférence histoire de l’art Egypte ancienne Rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize

MICRO-FOLIE Conférence histoire de l’art Egypte ancienne

Rue des Halles Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

14 février de 16h à 18h

Temples, représentations du divin, gestes du culte, croyances funéraires, … Des mythes racontant la création du monde au rôle du roi dans le maintien de celui-ci, de la révolution d’Akhénaton aux animaux sacrés, allons à la rencontre du sentiment religieux et de ses divers modes d’expression dans l’antique Egypte. Un cours en ligne vous est proposé par une conférencière du Grand PalaisRmn. 1h30 de cours en direct, suivi de 30 minutes d’échanges avec la conférencière.

Contact MICRO-FOLIE Mathilde CHEMIN culture@coulongessurlautize.com 07.72.45.80.14

Adresse Micro-Folie. 15 bis Rue de l’Épargne. 79160 Coulonges-sur-l’Autize

