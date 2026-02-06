Micro-folie, conférence histoire de l’art, égypte antique Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-folie, conférence histoire de l’art, égypte antique

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Partez à la découverte du monde fascinant des dieux et des temples de l’Égypte antique à travers une conférence en ligne animée par une conférencière du GrandPalaisPmn. Mythes de la création, rites, croyances funéraires et animaux sacrés une immersion passionnante suivie d’un temps d’échange.

Partez à la découverte du monde fascinant des dieux et des temples de l’Égypte antique à travers une conférence en ligne animée par une conférencière du GrandPalaisPmn. Mythes de la création, rites, croyances funéraires et animaux sacrés une immersion passionnante suivie d’un temps d’échange en direct. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-folie, conférence histoire de l’art, égypte antique

Discover the fascinating world of the gods and temples of ancient Egypt through an online conference hosted by a GrandPalaisPmn lecturer. Creation myths, rites, funerary beliefs and sacred animals: a fascinating immersion followed by a time for discussion.

L’événement Micro-folie, conférence histoire de l’art, égypte antique Lauzun a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Lauzun