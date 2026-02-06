Micro-folie, conférence histoire de l’art, égypte antique Salle du conseil, sous la halle Lauzun
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Partez à la découverte du monde fascinant des dieux et des temples de l’Égypte antique à travers une conférence en ligne animée par une conférencière du GrandPalaisPmn. Mythes de la création, rites, croyances funéraires et animaux sacrés une immersion passionnante suivie d’un temps d’échange.
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
English : Micro-folie, conférence histoire de l’art, égypte antique
Discover the fascinating world of the gods and temples of ancient Egypt through an online conference hosted by a GrandPalaisPmn lecturer. Creation myths, rites, funerary beliefs and sacred animals: a fascinating immersion followed by a time for discussion.
L'événement Micro-folie, conférence histoire de l'art, égypte antique Lauzun a été mis à jour le 2026-02-04