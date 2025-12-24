Micro-Folie conférence Mathurin Méheut, un témoin artistique de la Bretagne, Espace Guy MERLE Treignac

Micro-Folie conférence Mathurin Méheut, un témoin artistique de la Bretagne

Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Peintre, dessinateur, illustrateur, céramiste et décorateur, Mathurin Méheut utilisa dans sa carrière des techniques tout à fait diverses et variées. Il a consacré à la Bretagne une œuvre documentaire prolifique, composée de paysages et de scènes de vie.

Venez découvrir la Bretagne à travers ses yeux curieux. .

Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

