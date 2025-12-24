Micro-Folie conférence Mathurin Méheut, un témoin artistique de la Bretagne, Espace Guy MERLE Treignac
Micro-Folie conférence Mathurin Méheut, un témoin artistique de la Bretagne, Espace Guy MERLE Treignac samedi 17 janvier 2026.
Micro-Folie conférence Mathurin Méheut, un témoin artistique de la Bretagne
Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Peintre, dessinateur, illustrateur, céramiste et décorateur, Mathurin Méheut utilisa dans sa carrière des techniques tout à fait diverses et variées. Il a consacré à la Bretagne une œuvre documentaire prolifique, composée de paysages et de scènes de vie.
Venez découvrir la Bretagne à travers ses yeux curieux. .
Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie conférence Mathurin Méheut, un témoin artistique de la Bretagne
L’événement Micro-Folie conférence Mathurin Méheut, un témoin artistique de la Bretagne Treignac a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze