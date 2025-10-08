Micro-Folie Conte sonore illustré Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Ancien presbytère 2 place de l'Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers

Organisé par la Micro-Folie.

Spectacle tout public dès 3 ans

Mercredi 8 octobre 2025 à 9h30 et 10h45

à la Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers (79)

Renseignements et inscriptions microfolie@stpardouxsoutiers.fr ou 07 65 15 31 54

2 Place de l’Araucaria, (ancien presbytère) 79310 SAINT-PARDOUX-SOUTIERS .

Ancien presbytère 2 place de l'Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 15 31 54 microfolie@stpardouxsoutiers.fr

