Micro-Folie Conte sonore illustré Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Organisé par la Micro-Folie.
Spectacle tout public dès 3 ans
Mercredi 8 octobre 2025 à 9h30 et 10h45
à la Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers (79)
Renseignements et inscriptions microfolie@stpardouxsoutiers.fr ou 07 65 15 31 54
2 Place de l’Araucaria, (ancien presbytère) 79310 SAINT-PARDOUX-SOUTIERS .
