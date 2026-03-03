Micro-Folie Conter les femmes artistes ! Une histoire de l’art engagée par les Histoires de Julie Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Conter les femmes artistes ! Une histoire de l’art engagée par les Histoires de Julie

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Une conterie arty et participative autour des femmes artistes engagées, qui par leur audace et leur courage ont bravé les interdits, bousculé les codes et ont défini une autre histoire de l’art. A partir de 10 ans. .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

