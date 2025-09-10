Micro-folie Couze-et-Saint-Front

Micro-folie Couze-et-Saint-Front mercredi 10 septembre 2025.

Micro-folie

Salle de l’Etendoir Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 09:00:00

fin : 2025-09-10 12:00:00

Date(s) :

2025-09-10

La Micro-Folie itinérante s’installe dans la salle de l’Etendoir.

Une journée consacrée à la collection Notre-Dame de Paris. La cathédrale Notre-Dame de Paris est connue dans le monde entier. Aussi, à la suite du terrible incendie de 2019, l’émotion a été très grande, et a traversé les frontières. Des dons très nombreux, venant de 340 000 personnes et de 150 pays, ont permis de financer la restauration de la cathédrale. Ainsi, les travaux ont été menés à bon rythme, en faisant appel à des métiers et à des talents extraordinaires venant de toutes les régions de France.

Enfants comme adultes, plongez dans les œuvres avec les tablettes numériques et embarquez pour un voyage immersif grâce au casque de réalité virtuelle ! .

Salle de l’Etendoir Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine microfoliebdp@ccbdp.fr

English :

German : Micro-folie

Italiano :

Espanol : Micro-folie

L’événement Micro-folie Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides