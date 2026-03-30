Micro-Folie création de fleur en origami Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-Folie création de fleur en origami

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Plie, assemble et transforme du papier pour réaliser de magnifiques fleurs qui ne faneront jamais. Un atelier créatif et ludique pour petits et grands ! À partir de 7 ans, gratuit et sans réservation.

Plie, assemble et transforme du papier pour réaliser de magnifiques fleurs qui ne faneront jamais. Un atelier créatif et ludique pour petits et grands ! À partir de 7 ans, gratuit et sans réservation. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie création de fleur en origami

Fold, assemble and transform paper to create beautiful flowers that will never fade. A fun, creative workshop for young and old! Ages 7 and up, free of charge and without reservation.

L’événement Micro-Folie création de fleur en origami Lauzun a été mis à jour le 2026-03-28 par OT du Pays de Lauzun