Micro-Folie Créations étranges, étranges créatures Cour de la mairie Montmoreau

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Venez découvrir des œuvres d’art et des anecdotes scientifiques grâce à la réalité virtuelle, animée par P.-M. Bourlon, Biologiste
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr
Come and discover works of art and scientific anecdotes through virtual reality, hosted by P.-M. Bourlon, Biologist.
