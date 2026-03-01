Micro-Folie Créations étranges, étranges créatures Cour de la mairie Montmoreau

Micro-Folie Créations étranges, étranges créatures

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Venez découvrir des œuvres d’art et des anecdotes scientifiques grâce à la réalité virtuelle, animée par P.-M. Bourlon, Biologiste

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr

English : Micro-Folie Créations étranges, étranges créatures

Come and discover works of art and scientific anecdotes through virtual reality, hosted by P.-M. Bourlon, Biologist.

