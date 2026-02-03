Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA Cour de la mairie Montmoreau

Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 15:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Que vous soyez passionné d’art, technophile ou simplement curieux, cet atelier offre une occasion de croiser les perspectives humaines et technologiques.

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr

English : Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA

Whether you are an art lover, a tech enthusiast or simply curious, this workshop offers an opportunity to explore both human and technological perspectives.

