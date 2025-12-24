Micro-Folie d’Arès, Arès
Micro-Folie d’Arès, Arès mardi 30 décembre 2025.
Micro-Folie d’Arès
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02 2026-02-03
Ouverture de la Micro-folie d’Arès les 04 et 06 mars.
Tout public, gratuit. Visites libres ou guidées sur inscription.
30 personnes maximun. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie d’Arès
L’événement Micro-Folie d’Arès Arès a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme d’Arès