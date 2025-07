Micro-Folie d’Aurec Réalité virtuelle Aurec-sur-Loire

Château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire

La réalité virtuelle est une expérience immersive avec une vue à 360° où l’on peut explorer différents endroits.

En août, cap sur un tableau allemand, l’ancienne cité de Pompéi et la Bourgogne-Franche-Comté.

Château d’Aurec Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

English :

Virtual reality is an immersive experience with a 360° view where you can explore different places.

In August, the focus is on a German painting, the ancient city of Pompeii and Burgundy-Franche-Comté.

German :

Virtuelle Realität ist eine immersive Erfahrung mit einer 360°-Ansicht, bei der man verschiedene Orte erkunden kann.

Im August Kurs auf ein deutsches Gemälde, die antike Stadt Pompeji und die Region Bourgogne-Franche-Comté.

Italiano :

La realtà virtuale è un’esperienza immersiva con una visione a 360° in cui è possibile esplorare diversi luoghi.

Ad agosto, l’attenzione è rivolta a un dipinto tedesco, all’antica città di Pompei e alla Borgogna-Franca Contea.

Espanol :

La realidad virtual es una experiencia inmersiva con una vista de 360° en la que se pueden explorar distintos lugares.

En agosto, la atención se centra en un cuadro alemán, la antigua ciudad de Pompeya y Borgoña-Franco Condado.

