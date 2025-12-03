Micro Folie de la CAB | Bain de mer en décembre La Micro-Folie de la CAB Bergerac

Micro Folie de la CAB | Bain de mer en décembre

La Micro-Folie de la CAB 1 rue des Récollets Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-13

Le musée numérique vous propose une immersion artistique vivifiante et dépaysante aux portes de l’hiver.

Escales sur les plages de Trouville, sur le littoral Corse, une véritable évasion marine et océanique. .

