Micro Folie de la Cab | Collection Immersion Hispanique Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac

mardi 18 novembre 2025.
Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-21
2025-11-18
Une sélection de la médiatrice, direction l’Espagne. 50 œuvres entre danses, chants et peintures de maitres. .
Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91
