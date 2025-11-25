Micro Folie de la Cab | Collection Notre Dame de Paris Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac

Micro Folie de la Cab | Collection Notre Dame de Paris

Vous l’aviez loupé l’an passé ?

Elle revient pour vous, au musée numérique. Cette collection montre la place de l’édifice dans la vie des citoyens, à toutes les époques, en France comme à l’international. Les savoir-faire mobilisés pour reconstruire la cathédrale seront mis à l’honneur, afin de susciter des vocations pour les métiers d’art et du patrimoine.

Dans ce but, 12 institutions culturelles ont contribué à ce projet, mettant en lumière toute la diversité de la production artistique et culturelle autour de l’édifice, et ce depuis le Moyen Âge. .

