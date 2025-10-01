Micro Folie de la CAB Collection Paris Micro Folie de la CAB Bergerac

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-10

2025-10-01

Cette collection offre l’accès à 500 chefs-d’œuvre issus des collections des musées de la Ville de Paris.

Ce ne sont pas moins de douze musées de la Ville de Paris qui ont établi cette sélection.

Chronologique et thématique, cette collection présente une grande diversité de médiums. Beaux-arts, mode et arts décoratifs se côtoient et se répondent afin de rendre hommage à la Ville Lumière.

Ce corpus met en évidence l’histoire de Paris, son patrimoine artistique et les grandes figures qui ont traversé l’histoire jusqu’à nos jours.

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91

