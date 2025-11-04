Micro Folie de la Cab | FABLAB de CAP SCIENCES Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac
Micro Folie de la Cab | FABLAB de CAP SCIENCES
mardi 4 novembre 2025.
Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac
2025-11-04
2025-11-14
2025-11-04
La micro-folie devient un laboratoire de fabrication numérique pour 15 jours !
Un FABLAB est un lieu de fabrication ouvert à tous permettant à toute personne de trouver les moyens de réaliser un projet grâce à des machines numériques mises à disposition (Impression 3D, découpe laser…)
L’école de la seconde chance et la mission locale vont participer à un chantier Game Design.
Il s’agit d’apprendre à utiliser une imprimante 3D, une découpeuse laser et une découpeuse vinyle en améliorant les jeux de société uniques de la réserve du Fablab. .
Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
