Micro Folie de la CAB | Le Parc Opéra national de Paris La Micro-Folie de la CAB Bergerac

Micro Folie de la CAB | Le Parc Opéra national de Paris

La Micro-Folie de la CAB 1 rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Trente ans plus tard, le monde a encore changé mais son ballet intemporel a fait le tour du monde.

Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du Grand Siècle et du siècle des Lumières en convoquant notre imaginaire classique musical ou littéraire pages célèbres de Mozart, Carte du Tendre et Liaisons dangereuses.

Mais Angelin Preljocaj s’affranchit de la tradition en introduisant une bande sonore contemporaine et une grammaire chorégraphique composée de lignes brisées ou d’élans sensuels.

À l’image du dernier pas de deux où les corps tournoient pour un baiser langoureux un moment de grâce devenu la signature de ce ballet. .

La Micro-Folie de la CAB 1 rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 micro-folie@la-cab.fr

