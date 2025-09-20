Micro Folie de la CAB | Lecture publique “Femmes, corps, liberté” Micro Folie de la CAB Bergerac

Micro Folie de la CAB | Lecture publique “Femmes, corps, liberté”

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac

Gratuit

2025-09-20

Le 20 septembre, quatre lectrices du collectif Elles disent vous partageront des textes d’autrices littéraires, philosophiques ou poétiques autour du sujet du corps.

La lecture s’accompagnera de la projection d’une série d’œuvres choisies, en écho au thème du corps, au sein du musée numérique de la Micro-Folie CAB.

Les lectures du collectif bergeracois Elles disent sont nées fin 2024 dans l’espoir de porter ou raviver les voix de toutes celles qui nous inspirent.

Sur réservation, places limitées. .

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 micro-folie@la-cab.fr

