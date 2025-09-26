Micro-Folie « De la couleur partout » Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born

Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Gratuit

2025-09-26

Apéro culturel « Tour du monde de l’archi’ animé par l’architecte Eric Dubosc, sur l’architecture colorée partout dans le monde.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie « Archi en folie »

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle. .

Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

