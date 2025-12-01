Micro-folie de Noël Fêtes de fin d’année Place de la Victoire Yssingeaux

Micro-folie de Noël Fêtes de fin d’année

Place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Micro-Folie (jeux vidéo et casques VR) de 10h à 12h dès 8 ans, ciné grenette, Gratuit sur inscription par mail à mediationculturelle@yssingeaux.fr

Place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediationculturelle@yssingeaux.fr

English :

Micro-Folie (video games and VR headsets) 10 a.m. to 12 p.m. ? from 8 years old, ciné grenette, Free register by e-mail at: mediationculturelle@yssingeaux.fr

German :

Micro-Folie (Videospiele und VR-Helme) von 10 bis 12 Uhr ? ab 8 Jahren, Ciné grenette, Kostenlos nach Anmeldung per E-Mail an: mediationculturelle@yssingeaux.fr

Italiano :

Micro-Folie (videogiochi e cuffie VR) dalle 10.00 alle 12.00 ? a partire dagli 8 anni, ciné grenette, Gratuito iscriversi via email a: mediationculturelle@yssingeaux.fr

Espanol :

Micro-Folie (videojuegos y cascos VR) de 10h a 12h ? a partir de 8 años, ciné grenette, Gratuito inscripción por correo electrónico a: mediationculturelle@yssingeaux.fr

