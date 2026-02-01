Micro-Folie Décl’Art ton amour Espace St Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Micro-Folie Décl’Art ton amour

Décl’Art ton amour Segré le Mercredi 28 Février 2026 à 10h à la médiathèque de Segré (espace Saint-Exupéry).

Swipe à droite sur l’amour !

Décl’Art ton amour t’invite à matcher avec l’histoire de l’art. Œuvres iconiques, profils des candidats, déclarations imaginées…

Une médiation dynamique pour faire vibrer les cœurs et les regards.

GRATUIT, dès 7 ans, sur inscription. .

Espace St Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 micro-folie@segreenanjoubleu.fr

English :

Décl’Art ton amour Segré on Wednesday, February 28, 2026 at 10am at the Segré media library (espace Saint-Exupéry).

