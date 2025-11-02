Micro-Folie Découverte de la Réalité Virtuelle Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Découverte de la Réalité Virtuelle

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Visitez Notre-Dame-de-Paris, baladez-vous dans un tableau d’Edvard Munch ou plongez avec les dauphins grâce à la réalité virtuelle !

À partir de 12 ans sur inscription .

Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

