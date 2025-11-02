Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Micro-Folie Découverte de la Réalité Virtuelle Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz samedi 27 décembre 2025.

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27

2025-12-27

Visitez Notre-Dame-de-Paris, baladez-vous dans un tableau d’Edvard Munch ou plongez avec les dauphins grâce à la réalité virtuelle !
À partir de 12 ans sur inscription   .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63  micro-folie@saintjeandeluz.fr

