Micro-Folie Dessiner c’est jouer ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Dessiner c’est jouer !

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Faire deviner un mot en seulement 15 traits et 30 secondes ? Un téléphone arabe dessiné ? A vos dés et vos crayons pour une matinée à s’amuser ! Gribouillez… Gagnez !

Sur inscription, à partir de 8 ans. .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

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English : Micro-Folie Dessiner c’est jouer !

L’événement Micro-Folie Dessiner c’est jouer ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque