Micro-Folie Dieulefit-Montélimar Dieulefit

Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-08

2025-07-15

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h, venez assister à la diffusion de collections du Musée numérique (programme complet sur notre site internet) et découvrir notre espace de réalité virtuelle. Accès libre et gratuit.

Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43 stimuli.drome@gmail.com

English :

Monday to Friday, from 2pm to 6pm, come and see the Digital Museum’s collections (full program on our website) and discover our virtual reality space. Free admission.

German :

Montags bis freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr können Sie sich die Übertragung von Sammlungen des Digitalen Museums ansehen (vollständiges Programm auf unserer Website) und unseren Virtual-Reality-Raum entdecken. Freier und kostenloser Zugang.

Italiano :

Dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, venite a vedere le collezioni del Museo digitale (programma completo sul nostro sito web) e a scoprire il nostro spazio di realtà virtuale. Ingresso libero.

Espanol :

De lunes a viernes, de 14:00 a 18:00, venga a ver las colecciones del Museo Digital (programa completo en nuestra página web) y descubra nuestro espacio de realidad virtual. Entrada gratuita.

