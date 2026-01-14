Micro-folie Diffusion de la collection Normandie Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde Montlieu-la-Garde

Micro-folie Diffusion de la collection Normandie

Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : Mercredi 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-18

Au musée itinérant numérique Micro-Folie , laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Sport .

Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

English :

At the Micro-Folie digital travelling museum, let us take you on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the Sport collection.

