Micro-folie Diffusion de la collection Pays de Loire Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde Montlieu-la-Garde

Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-01-21

fin : 2026-01-24

2026-01-21

Au musée itinérant numérique Micro-Folie , laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Pays de la Loire.

Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

English :

At the Micro-Folie digital travelling museum, let us take you on an interactive, fun and progressive journey through the Pays de la Loire collection.

