Micro -folie Diffusion de la collection sport Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde Montlieu-la-Garde
Début : Vendredi 2026-03-11
fin : 2026-03-14
2026-03-11
Au musée numérique Micro-Folie , laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Sport .
Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
English :
At the Micro-Folie digital museum, let us take you on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the Sport collection.
