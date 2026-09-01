Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie : Diffusion de l’opéra « Tosca »

Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez nombreux assister à la diffusion de l’opéra « Tosca », mis en scène par Silvia Paoli. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.

Venez nombreux assister à la diffusion de l’opéra « Tosca », mis en scène par Silvia Paoli. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie. .

Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie : Diffusion de l’opéra « Tosca »

As part of the Fête de la Musique, come and see the opera « La Chauve-souris ». This event is made possible by Micro-Folie.

L’événement Micro-Folie : Diffusion de l’opéra « Tosca » Lauzun a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Lauzun