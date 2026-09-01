Micro-Folie : Diffusion de l’opéra « Tosca » Salle du conseil municipal Lauzun
vendredi 25 septembre 2026 · Salle du conseil municipal · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Micro-Folie : Diffusion de l’opéra « Tosca »
Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez nombreux assister à la diffusion de l’opéra « Tosca », mis en scène par Silvia Paoli. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.
Venez nombreux assister à la diffusion de l’opéra « Tosca », mis en scène par Silvia Paoli. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie. .
Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie : Diffusion de l’opéra « Tosca »
As part of the Fête de la Musique, come and see the opera « La Chauve-souris ». This event is made possible by Micro-Folie.
L’événement Micro-Folie : Diffusion de l’opéra « Tosca » Lauzun a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Lauzun
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