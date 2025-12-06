Micro-Folie Diffusion du ballet Le Parc Salle des Aînés Lauzun

Micro-Folie Diffusion du ballet Le Parc

Venez nombreux assister à la projection du ballet de l’Opéra de Paris Le Parc organisée par la municipalité. La chorégraphie est signée Angelin Preljocaj sur une musique de Mozart et sous la direction de musicale de Benjamin Shwartz. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.

Salle des Aînés 40 rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 mairie@ville-lauzun.fr

English : Micro-Folie Diffusion du ballet Le Parc

Come one, come all to the screening of the Paris Opera ballet Le Parc organized by the municipality. The choreography is by Angelin Preljocaj, with music by Mozart and musical direction by Benjamin Shwartz. This event is made possible thanks to Micro-Folie.

