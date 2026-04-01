MICRO-FOLIE Diffusion Le Colisée, les arènes du pouvoir Saint-Malô-du-Bois
MICRO-FOLIE Diffusion Le Colisée, les arènes du pouvoir Saint-Malô-du-Bois mercredi 15 avril 2026.
MICRO-FOLIE Diffusion Le Colisée, les arènes du pouvoir
Rue du Jubilé Saint-Malô-du-Bois Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
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Rue du Jubilé Saint-Malô-du-Bois 85590 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 69 10 microfolie@paysdemortagne.fr
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English :
L’événement MICRO-FOLIE Diffusion Le Colisée, les arènes du pouvoir Saint-Malô-du-Bois a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne