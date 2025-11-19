Micro-folie Documentaire ARTE Quelle histoire ! Enquête sur la toile Saint-Girons

Micro-folie Documentaire ARTE Quelle histoire ! Enquête sur la toile

Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 11:30:00

fin : 2025-11-19 12:00:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-26

Prenez une toile de maître, cherchez un personnage perdu dans le tableau et partez sur ses traces. Grâce à une investigation numérique, vous irez de révélation en révélation sur la société de l’époque.

Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie +33 5 61 04 03 27 microfolie@ville-st-girons.fr

English :

Take a master painting, look for a character lost in it and follow in his or her footsteps. Thanks to a digital investigation, you’ll go from revelation to revelation about the society of the time.

German :

Nehmen Sie ein Meisterwerk, suchen Sie eine Person, die sich im Gemälde verirrt hat, und begeben Sie sich auf ihre Spuren. Mithilfe einer digitalen Untersuchung gelangen Sie von einer Enthüllung zur nächsten über die Gesellschaft der damaligen Zeit.

Italiano :

Prendete un capolavoro, cercate un personaggio perso nel quadro e seguite le sue tracce. Grazie a un’indagine digitale, farete una rivelazione dopo l’altra sulla società dell’epoca.

Espanol :

Toma una obra maestra, busca a un personaje perdido en el cuadro y sigue sus pasos. Gracias a una investigación digital, harás una revelación tras otra sobre la sociedad de la época.

