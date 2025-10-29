Micro-Folie du Bessin Atelier Imprimante 3D Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain
Micro-Folie du Bessin Atelier Imprimante 3D
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu aimes la programmation numérique, la robotique, la création de visuels sur CANVA et la conception d’objets en 3D ? Rejoins nos ateliers numériques du mercredi animés par Benjamin, notre conseiller numérique.
Benjamin te montrera comment créer un porte-clé 3D à partir d’un logiciel de création puis tu pourras l’envoyer à l’impression et repartir avec.
Nombre max de participants 25
Lieu Centre culturel de Port en Bessin (2 rue du Croiseur Montcalm)
Horaires 15:00-17:00
Date Mercredi 29 octobre 2025 .
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr
English : Micro-Folie du Bessin Atelier Imprimante 3D
Are you between 11 and 17 years old? Do you like digital programming, robotics, creating visuals on CANVA and designing 3D objects? Join our Wednesday digital workshops led by Benjamin, our digital advisor.
German :
Bist du zwischen 11 und 17 Jahre alt? Hast du Spaß an digitaler Programmierung, Robotik, der Erstellung von Bildern auf CANVA und der Gestaltung von 3D-Objekten? Mach mit bei unseren digitalen Workshops am Mittwoch, die von Benjamin, unserem digitalen Berater, geleitet werden.
Italiano :
Hai tra gli 11 e i 17 anni? Ti piace la programmazione digitale, la robotica, la creazione di immagini su CANVA e la progettazione di oggetti 3D? Partecipa ai nostri laboratori digitali del mercoledì guidati da Benjamin, il nostro consulente digitale.
Espanol :
¿Tienes entre 11 y 17 años? ¿Te gusta la programación digital, la robótica, crear visuales en CANVA y diseñar objetos en 3D? Participa en nuestros talleres digitales de los miércoles, dirigidos por Benjamin, nuestro asesor digital.
