Micro-Folie « Empreinte d’art » Morcenx-la-Nouvelle 1 juillet 2025 07:00

Landes

Micro-Folie « Empreinte d’art » 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-01

Dans les collections de la Micro Folie découvrez l’éclat impressionniste !

Dans les collections de la Micro Folie découvrez l »Empreintes d’art »

Entrée libre .

12 Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr

English : Micro-Folie « Empreinte d’art »

Discover Impressionist brilliance in the collections of La Micro Folie!

German : Micro-Folie « Empreinte d’art »

In den Sammlungen der Micro Folie entdecken Sie den Glanz des Impressionismus!

Italiano :

Scoprite la genialità dell’Impressionismo nelle collezioni del Micro Folie!

Espanol : Micro-Folie « Empreinte d’art »

¡Descubra el brillo del Impresionismo en las colecciones del Micro Folie!

L’événement Micro-Folie « Empreinte d’art » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Morcenx