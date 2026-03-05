Micro-Folie En accès libre Descartes

Micro-Folie En accès libre

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

La Micro-Folie de Descartes propose la diffusion d’une série d’œuvres d’art sur la thématique Corse .

Micro-Folie est un dispositif culturel porté par le Ministère de la Culture et cordonné par la Villette. Entièrement gratuite, la Micro-Folie de Descartes est ouverte à tous les publics familles, scolaires, associations, touristes, groupes, etc. Le Musée numérique est composé de milliers d’œuvres qui défilent sur un grand écran, la tablette devant le visiteur permettant de les découvrir en détails. Il est complété par un espace de Réalité Virtuelle qui propose une sélection de contenus immersifs à 360°. Une galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire. .

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 82 81 musee@ville-descartes.fr

English :

The Descartes Micro-Folie is showing a series of works of art on the theme of Corsica .

Micro-Folie is a cultural program supported by the French Ministry of Culture and coordinated by La Villette. The Descartes Micro-Folie is open to the general public.

